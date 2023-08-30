В Подмосковье был задержан таксист, который приставал к несовершеннолетней пассажирке

Информацией об этом поделилась пресс-служба областного главка СК РФ. Согласно полученным данным, водитель родом из Таджикистана. Он приставал к пятнадцатилетней девочке во время поездки.

Как сообщает агентство «РИА Новости», цитируя сообщение ведомства, суд арестовал тридцатилетнего мужчину, родившегося в Таджикистане. Его обвинили в преступной деятельности из-за нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Стоит отметить, что правонарушение обвиняемый совершил еще несколько дней назад – в воскресенье 27 августа. Вместе с 15-летней девочкой в салоне автомобиля ехала ее младшая сестра. После этого несовершеннолетняя пассажирка решила обратиться за помощью к правоохранительным органам.