В Подмосковье до 9 декабря продлили предупреждение о гололедице

В столице и Подмосковье было продлено действие предупреждения о гололедице, передает Гидрометцентр России. Ранее в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за этого.

Теперь предупреждение действует до понедельника. В столице — до часа ночи девятого декабря, в Подмосковье — до двух часов ночи девятого декабря.

В среду после обеда в регионе ожидается минусовая температура. Как сообщили в областном Минтрансе, в Подмосковье прогнозируется до минус трех градусов.