В Подмосковье кровожадный извращенец «растерзал» палец мужчины зубами: очевидцы в ужасе

Правоохранительные органы подмосковного Щелкова расследуют инцидент с особой жестокостью, который произошел вечером 21 января на железнодорожной платформе. Согласно предварительным данным, неизвестный мужчина начал приставать к девушке, пишет REGIONS .

В станции неизвестный проявил нежелательное и навязчивое внимание к девушке, на помощь которой вызвался незнакомый мужчина, когда та громко позвала на помощь. Герой попытался защитить пострадавшую и оттолкнул агрессивно настроенного гражданина, но тот решил не сдаваться, а включить режим «берсерка».

Нападавший переключил внимание на парня, между ними завязалась драка. В ходе потасовки злоумышленник нанес необычную и тяжелую травму — откусил молодому человеку палец. После этого кровожадный агрессор оперативно скрылся с места происшествия, что сейчас осложняет его поиски.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого. Объявлен сбор информации от очевидцев.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могли находиться в указанное время на платформе станции Щелково. Особую ценность представляют любые видеозаписи с камер наблюдения, мобильных телефонов или автомобильных регистраторов, а также свидетельские показания. Любая деталь, даже кажущаяся незначительной, может стать ключевой для следствия.

Реакция самой девушки и пострадавшего неизвестна. Вероятно, оба в ужасе от пережитого столкновения с неадекватом.

Ранее сообщалось, стая ротвейлеров напала на детей в Раменском Московской области.