В Подмосковье лоси пристрастились к необычному природному десерту

В подмосковных лесах у лосей есть сезонный деликатес, по популярности превосходящий сочную траву. Как рассказали REGIONS в национальном парке «Лосиный остров», самым желанным блюдом в осеннем рационе этих гигантов являются не экзотические фрукты, а так называемые семена «бананы», растущие рядом в зеленой зоне.

Речь идет о семенах распространенного растения — таволги. Осенью ее белые соцветия преобразуются в мелкие коробочки, которые благодаря вытянутой форме и сбору в кисти удивительно напоминают миниатюрные связки бананов. Именно эти питательные «гроздья» становятся главным объектом внимания лосей в преддверии холодов. Хотя животные едят таволгу и летом, именно осенние семена обладают повышенной питательной ценностью, помогая копытным накопить жизненные силы для сложного зимнего периода.

Латинское название растения — Filipéndula, что идеально описывает источник лосиного лакомства. Оно образовано от слов «нить» и «висеть», что указывает на характерные клубеньки, висящие на тонких нитевидных корнях. Для лосей это и есть те самые природные «бананы». С наступлением зимы меню сохатых существенно меняется: они переходят на грубые корма — кору и ветви ивы, осины, березы, рябины, а также хвойные породы.

Несмотря на кажущуюся скудность зимнего рациона, специалисты «Лосиного острова» призывают посетителей воздержаться от попыток подкормить животных. Дикие звери идеально приспособлены к подмосковным условиям и способны самостоятельно добывать себе пропитание без вмешательства человека.

