В Подмосковье молодежь обсудила с губернатором планы по развитию региона

Как пишет издание «Утро.ру» , молодые ребята высказали свои предложения о том, как можно поспособствовать развитию Московской области.

Андрей Воробьев, являясь губернатором Подмосковья, провел встречу в Люберцах с представителями молодежных организаций, а именно – с волонтерами, молодыми депутатами, директорами социально-культурных, а также ресурсных центров и т.д.

В ходе этой встречи поднялось обсуждение инициатив и проектов, которые поспособствуют улучшению общественной стороны жизни региона. Губернатор отметил особый энтузиазм молодого поколения, а также их значительный вклад в развитие Московской области. По его словам, очень важно общаться с ребятами на их языке, а если быть точным – на языке молодежи.