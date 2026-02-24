В Подмосковье молодогвардейцы передали в зону СВО 10 тонн помощи

Подмосковные молодогвардейцы передали участникам специальной военной операции 10 тонн помощи, ее доставили в приграничные регионы – Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».

Груз собирали активисты, волонтеры и неравнодушные жители региона, в его состав вошли продукты длительного хранения: консервы, крупы, чай, сладости, домашние блины и другие необходимые товары по запросу самих военных.

«Когда приезжаешь к ребятам и видишь их глаза, понимаешь, что для них важны не только вещи, которые мы привезли. Важно внимание, ощущение, что про них помнят, что за ними стоит огромная страна и люди, которые ждут их дома», — сказала руководитель регионального штаба МГЕР Московской области Диана Алумянц.

В рамках выезда глава Белгородского округа наградил медалями «За помощь фронту» активистку МГЕР Анну Лисак и депутата в Совете Шатуры, члена фракции «Единая Россия» Евгению Чиркунову за добровольческую деятельность на территории области.

