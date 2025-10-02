В Подмосковье морской свинке провели человеческую операцию ради спасения жизни

В ветеринарной клинике Солнечногорска провели уникальную операцию морской свинке по кличке Бобрик, у которой обнаружили опухоль размером с горошину. Как сообщает REGIONS, профессионализм врачей помог грызуну выжить и вернуться к бодрому образу жизни.

Владельцы грызуна обратились за помощью, заметив вялость и потерю аппетита у питомца. Во время осмотра ветеринарный врач Денис Третьяченко диагностировал значительное увеличение семенника, указывающее на возможный опухолевый процесс.

Единственным эффективным методом лечения стала кастрация, выполненная с применением микрохирургических техник. Операция проводилась через два миниатюрных разреза в паховой области с использованием саморассасывающихся нитей. Процедура заняла минимальное время, опухоль удалили успешно, а Бобрик быстро восстановился после наркоза.

«У Бобрика операция прошла быстро и успешно, малыш даже не заметил, что лишился некоторых частей своего тела», — заключили в ветклинике.

Удаленные ткани были направлены на гистологическое исследование для окончательного подтверждения диагноза.

