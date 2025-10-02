Мужчина спасся после 13 клинических смертей благодаря врачам Подмосковья

Врачи в Московской области смогли оказать помощь мужчине, пережившему второй инфаркт миокарда, а также целых 13 эпизодов клинической смерти. Об этом сообщил портал moslenta.ru со ссылкой на представителей Домодедовской больницы через свою страницу в сети «ВКонтакте».

Согласно информации пресс-службы, 48-летний житель города Видное был доставлен в больницу Домодедово в критическом состоянии.

В сообщении уточняется, что у пациента был обнаружен повторный инфаркт миокарда. Подчеркивается, что еще во время транспортировки в медицинское учреждение мужчина пережил клиническую смерть и лишь благодаря оперативным действиям реанимационной бригады скорой помощи удалось предотвратить худшее.

В течение 24 часов у больного 13 раз фиксировалась остановка сердца. На фоне инфаркта у него развился кардиогенный шок, после чего ему были проведены необходимые процедуры с использованием современного ангиографического оборудования. Теперь пациенту предстоит продолжительный период восстановления.

