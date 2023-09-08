В Подмосковье мужчина донес на соседей за то, что они слушают радио на украинском языке

Чудеса сознательности в нынешнее непростое для России время продемонстрировал 64-летний Сергей П. из города Одинцово в московской области.

Как сообщается в подмосковных пабликах, мужчина был стойким какое-то время и терпел шум из соседней квартиры, где жильцы затеяли ремонт. Последней каплей лопнувшего терпения стал факт того, что соседи систематически включали радио на украинском языке.

Но это еще полбеды. Оказалось, что соседи украинских ретранслятор на полную громкость. Такой наглости россиянин стерпеть не мог и накатал заявление в полицию, требуя проверить жильцов на сознательность поведения в эпоху СВО.

Правда, на беду Сергея, полицейские выслушали его рассказ, но, увы, признаков какого-либо преступления в соседском конфликте обнаружить так и не смогли.