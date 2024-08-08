В Подмосковье началось голосование за доступный интернет в поселках, деревнях и селах

Жители Подмосковья до середины ноября могут проголосовать в голосовании за поселки, деревни и села численностью от 100 до 500 человек, где скоростной мобильный интернет должен появиться в первую очередь. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напоминаем, что в рамках федеральной программы в прошлом году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью деревни и села в 29 населенных пунктах Подмосковья.

Примечательно, что голосование за улучшение информационной инфраструктуры проводится ежегодно. Сейчас можно выбрать деревни, села и поселки, где появятся сотовые вышки в 2025 году. Отдать свой голос за конкретный населенный пункт могут совершеннолетние граждане России, которые прописаны в этом регионе.

Подчеркнем, что для того, чтобы проголосовать необходимо либо отправить письмо в адрес Минцифры России, либо отдать свой голос на Едином портале госуслуг. На информационной странице размещены правила голосования и подробная инструкция.