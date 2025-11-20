В Подмосковье открыли после реконструкции участок трассы М-3 «Украина»

В Подмосковье завершилась реконструкция участка трассы М-3 «Украина» с 65 по 86 км. В рамках Международного форума и выставки «Транспорт России» дорога была открыта. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Участниками мероприятия стали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, зампред правительства РФ Виталий Савельев, глава Минтранса РФ Андрей Никитин, председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Работы на участке вели в две смены. В результате они были завершены с опережением сроков.

В рамках реконструкции проезжую часть расширили до шести полос. Также построили боковые проезды для разделения потоков движения местного и транзитного транспорта.

На участке в целом уложили порядка 513 тыс. тонн асфальтобетона. Здесь установили барьерное ограждение протяженностью 91 км и более 780 опор наружного освещения, нанесли 27 тыс. кв. м горизонтальной разметки.

Кроме того, построили четыре транспортные развязки. Это позволило ликвидировать пересечения трафика в одном уровне и исключить светофорное регулирование. Помимо этого, построили и реконструировали пять мостов, возвели пять надземных пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда планируется открыть путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца.