В Подмосковье по народной программе отремонтировали более 1,5 тыс. км дорог

По итогам 2025 года в Подмосковье в рамках народной программы «Единой России» отремонтировали порядка 1,5 тыс. км дорог и создали развязку при строительстве Южно-Лыткаринского шоссе, почти 50 восстановленных трасс являлись муниципальными. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

При составлении плана ремонта учитывались наказы жителей. Проект позволил улучшить трафик в ряде округов, в том числе в Балашихе, Лыткарино, Люберцах, Ленинском и Раменском. Так, время в пути между соседними районами сократилось до 30 минут. Помимо этого, работы улучшили ситуацию на Симферопольском, Варшавском и Расторгуевском шоссе.

В Люберцах по программе открылся 11-километровый участок трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы, в Егорьевске — отремонтировали почти 16 км дорожного покрытия в деревнях Пантелеево, Назарово, Корниловская, в селах Раменки и Саввино. Работы финансировались за счет местного и областного бюджетов.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Максим Коркин добавил, что за 2025 год в Подмосковье обновили сотни региональных дорог. В рамках народной программы в этом году партия также планирует обновить свыше 1,3 тыс. километров трасс, в том числе 727 км муниципальных дорог. В мае в регионе откроют последней отрезок от А-105 до Володарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.