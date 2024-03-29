В Подмосковье подвели итоги конкурса слоганов областного Минздрава

Конкурс проводился с февраля по март. В его рамках любой сотрудник системы здравоохранения региона мог предложить слоган для министерства. Он должен отражать миссию и ценности отрасли.

В общей сложности за победу в конкурсе боролись свыше тысячи участников. В результате комиссия определила двенадцать финалистов. Победителем признали начальника отдела кадров Лобненской больницы Елену Кондратьеву, которая предложила слоган: «Бережем Ваше здоровье, чтобы Вы оставались счастливыми!». Сотруднице подарили поездку в Сочи на двоих. Призерам вручили памятные дипломы и подарки.