В Подмосковье подвели итоги конкурса слоганов областного Минздрава
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье подвели итоги конкурса слоганов Министерства здравоохранения. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Доме Правительства Московской области.
Конкурс проводился с февраля по март. В его рамках любой сотрудник системы здравоохранения региона мог предложить слоган для министерства. Он должен отражать миссию и ценности отрасли.
В общей сложности за победу в конкурсе боролись свыше тысячи участников. В результате комиссия определила двенадцать финалистов. Победителем признали начальника отдела кадров Лобненской больницы Елену Кондратьеву, которая предложила слоган: «Бережем Ваше здоровье, чтобы Вы оставались счастливыми!». Сотруднице подарили поездку в Сочи на двоих. Призерам вручили памятные дипломы и подарки.
«Такой большой отклик еще раз доказывает, что среди наших медработников много талантливых и креативных людей, которым удается реализовывать себя в разных направлениях», - отметила председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.