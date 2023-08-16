В Подмосковье продолжается обучение членов УИК в новом формате, передает Мособлизбирком. Очередной семинар прошел очно и транслировался онлайн. В нем приняли участие очно около ста человек из Серпухова, Каширы, Ступино и Чехова.

В ходе семинара участникам рассказали о принципах работы, интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота. На практике были разобраны навыки контроля собственных эмоций и техники работы с агрессией и провокациями на избирательных участках.

«Мне очень понравился подобный формат. Сегодня была не только теория, но и практика, когда спикеры задействовали нас всех, предлагая поучаствовать в дискуссии», - рассказала председатель УИК №3246 Чехова Ирина Глинянова.

Напоминаем, что в период проведения выборов Общественная палата региона будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.