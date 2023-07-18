В Подмосковье проходит выставка антинацистских плакатов

Идея организации выставки возникла в прошлом году после начала специальной военной операции. Менеджер проекта Михаил Куркашов отмечает, что работы представили не только художники из России, Белоруссии, но из Италии и Швейцарии. По его словам, выставка является своеобразным призывом к людям, особенно к молодежи, напоминанием, что мир хрупок. Плакаты в этом плане несут огромный эмоциональный заряд.

Всего в экспозицию вошли 30 работ — все они отобраны на конкурсной основе. Выставка будет работать до конца августа.

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