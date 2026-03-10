В Подмосковье пройдет единый день приема участников СВО и их семей

В пятницу, 13 марта, «Единая Россия» проведет единый день приема участников специальной военной операции и их семей, посвященный жилищным и земельным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В рамках него на площадках 53 общественных приемных партии пройдут встречи, на которых депутаты и профильные специалисты разберут каждое заявление.

«В ходе личных приемов участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить квалифицированные консультации по широкому кругу жилищных и земельных вопросов», — отметила руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова.

Она уточнила, что среди них — социальное обеспечение, газификация, улучшение условий проживания и другие запросы. Узнать адреса общественных приемных можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.