В Подмосковье прошел финал киберспортивного турнира от «Молодой Гвардии ЕР»

«Молодая Гвардия Единой России» провела финал киберспортивного турнира по дисциплине Counter-Strike 2 в Подмосковье, в нем приняли участие восемь команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«География участников широкая. Это старт нашей серии турниров. Сегодня мы находимся в клубе «ИнГейм», который стал нашим партнером и площадкой проведения. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве — следующие турниры пройдут в Серпухове и Чехове», — сообщила руководитель МГЕР Московской области Диана Алумянц.

Победу в состязаниях одержал областной казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского). На втором и третьем местах оказались команда Сергиево-Посадского колледжа и Российский университет кооперации.

В сообщении добавили, что в прошлом году в регионе на базе образовательных учреждений открыли свыше 100 «Клубов МГЕР».

