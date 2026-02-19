В Подмосковье проведут грантовый конкурс на организацию конкурсов и фестивалей

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» объявило о начале конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий, денежные средства выделят из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Мероприятие направлено на вовлечение детей и молодежи в проектные активности, которые направлены на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга. В 2026 году максимальная сумма грант составит 10 млн рублей. Участниками могут стать организации дошкольного, среднего, средне-профессионального, высшего и дополнительного образования, библиотеки, музеи, театры, некоммерческие и предприниматели и не только.

Отбор пройдет на портале по ссылке. Узнать другие подробности можно на сайте Движения Первых будьвдвижении.рф в разделе «Гранты Первых».

Отметим, что в прошлом году от Московской области на отбор было подано 135 заявок, 11 из которых признаны победителями на общую сумму более 2,5 млн рублей.

