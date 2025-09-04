В Подмосковье расследуют инцидент со смертью подростка на школьной линейке

В подмосковном Долгопрудном трагически умер 14-летней ученик девятого класса после торжественной линейки, посвященной Дню знаний, сообщил Mash.

По информации источника, подросток скончался вскоре после возвращения домой из учебного заведения.

По предварительным данным, девятиклассник провел весь день в школе и жаловался на сильную усталость. Вернувшись домой, он направился в свою комнату, где вскоре его младшая сестра услышала странные звуки.

Когда девочка зашла в комнату брата, то обнаружил задыхающегося школьника лежащим на полу. Девочка сразу же сообщила о случившемся родителям, которые, в свою очередь, вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть подростка. По предварительной информации, причиной летального исхода стала острая сердечная недостаточность.

По словам родителей мальчика, у их ребенка не было диагностированных хронических заболеваний. Семья считается благополучной.

В настоящее время эксперты проводят необходимые исследования для установления точных обстоятельств и причины смерти подростка. Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.

