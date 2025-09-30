В Подмосковье разъяснили ситуацию с опасной инфекцией, найденной у детсадовца

В Дмитровском городском округе Подмосковья зафиксирован единичный случай менингококковой инфекции у ребенка в детском саду. Как передает REGIONS, ситуация вызвала волну обеспокоенности среди местных жителей, что привело к распространению непроверенной информации.

Так, жители заявили, что речь идет о ребенке, посещавшем дошкольное отделение «Солнышко» при Яхромской СОШ № 1. По их словам, отделение закрыли на карантин.

Местные власти и медики ввели стандартный протокол действий. По данным Дмитровской больницы, ситуацию взяли под контроль. Информация сразу передана в Роспотребнадзор, специалисты составили полные списки контактных лиц — как детей и сотрудников сада, так и медиков, оказывавших помощь ребенку. Все они прошли повторный врачебный осмотр.

В ответ на слухи о нехватке вакцин в больнице дали четкие разъяснения: прививка от менингококковой инфекции не является плановой и в национальный календарь не входит. Ее проводят исключительно по эпидемическим показаниям — для лиц, находившихся в непосредственном контакте с заболевшим.

«Вакцина обеспечивается в первую очередь тем, кто в группе риска или находится в очаге инфекции. Все, кому вакцинация показана, ее обязательно получат», — заверили в Дмитровской больнице.

На данный момент поставки вакцины достаточны для покрытия всех потребностей. Дети из группы, которую посещал заболевший, уже привиты. Сейчас профилактические мероприятия продолжаются среди остальных воспитанников детского сада, имеющих соответствующие медицинские показания. Ситуация остается на постоянном контроле у врачей и эпидемиологов.

Отметим, что менингит — опасное заболевание из-за скорости развития и потенциально разрушительных последствиях. Менингит может привести к тяжелейшим осложнениям и летальному исходу, особенно при быстром развитии бактериальных форм. Заболевание способно вызвать отек головного мозга и спровоцировать инфекционно-токсический шок и сепсис. Даже после успешного лечения последствиями часто становятся необратимые неврологические повреждения.

