На юге Китая выявили 3153 случая лихорадки чикунгунья за неделю

В южной китайской провинции Гуандун зафиксирована масштабная вспышка лихорадки чикунгунья, передает ТАСС со ссылкой на региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным мониторинга, проведенного с 21 по 27 сентября, было выявлено 3153 новых случая заболевания. Большинство инфицированных (2927 человек) зарегистрировано в городском округе Цзянмэнь, где власти ввели третий уровень реагирования в области здравоохранения.

Сложная эпидемиологическая ситуация усугубляется повышенной мобильностью населения в период государственных праздников, что увеличивает риски дальнейшего распространения заболевания.

Для борьбы с переносчиками инфекции сформирована специальная группа, насчитывающая более 14 тыс. человек.

Рост числа зараженных на прошлой неделе совпал по времени с последствиями удара супертайфуна «Рагаса». Специалисты связывают всплеск заболеваемости с благоприятными условиями для размножения комаров-переносчиков, создавшимися после прохождения тропического циклона.

