В Подмосковье разыскивают пропавшего без вести Леонида Шуменко

В Подмосковье разыскивают пропавшего без вести мужчину. Шуменко Леонид Алексеевич, родившийся 3 февраля 1936 года, 28 июня 2024 года покинул место временного пребывания в деревне Костино Бурмакинского сельского поселения Некрасовского района Ярославской области и безвестно исчез.

Фото: [ СУ СК РФ по Ярославской области ]

Шуменко на вид 85-90 лет. Мужчина среднего телосложения, рост 165 см. Волосы короткие седые, глаза голубые. На левом виске есть шрам. На верхней и нижней челюсти — съемные протезы.

В последний раз мужчину видели одетым в серую рубашку, серые штаны, серую кепку. На ногах были черные ботинки.