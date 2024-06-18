В Подмосковье снизилась заболеваемость туберкулезом

В Подмосковье отмечается снижение уровня заболеваемости туберкулезом, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области. Соответствующий показатель с начала этого года понизился на двенадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Как отметил главврач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, достичь этого помогла эффективная терапия, повышение доступности диагностики, а также информирование жителей о заболевании.

В состав учреждения входит двенадцать филиалов, а также двадцать восемь диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Также в области действует шесть стационарных отделений круглосуточного пребывания. Общее число коек в них превышает девятьсот.