В Подмосковье со студотрядами обсудили вопросы трудоустройства молодежи

В Подмосковье на круглом столе Московской областной думы «Единая Россия» обсудила вопросы занятости молодежи, подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики через систему «образование — работодатель — студенческие отряды». Во встрече приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств области, вузов и колледжей, а также бизнес-сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Круглый стол состоялся в День российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Ведущей мероприятия стала председатель комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Она отметил, что в Мособлдуме активно занимаются развитием регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Результатом нашего плодотворного сотрудничества стал региональный закон, направленный на развитие деятельности студотрядов и создание для них в Московской области правовой основы государственной поддержки», — сказала депутат.

