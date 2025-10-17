В Подмосковье солдат открыл огонь по сослуживцам

Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в военной части на территории Наро-Фоминского района Московской области. В результате трагедии погибли два человека, еще один солдат получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Об этом сообщает газета « Известия ».

В Подмосковье 17 октября солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам. Стрельба произошла в военной части Наро-Фоминского района. Предварительно, два человека погибли, еще один солдат с тяжелым ранением был доставлен в больницу.

По словам источника, пять человек пострадали в результате инцидента. Один из раненых успел позвонить своей матери и сообщить о произошедшем. Женщина вызвала в часть медиков и правоохранителей.

Расследование инцидента продолжается, подробности уточняются.

