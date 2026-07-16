В Подмосковье стартовал прием заявок на премию «КАРДО»

Жители Московской области могут подать заявки на региональный этап премии «КАРДО». Победители соревнований в Мытищах получат право выступить на международном финале во Владивостоке.

В Московской области стартовал прием заявок на региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Соревнования пройдут 25 июля в Мытищах в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В нынешнем сезоне организаторы расширили возрастной порог для участников. Теперь продемонстрировать свои навыки и побороться за выход в финал смогут подростки, достигшие 14-летнего возраста.

В программу вошли востребованные направления уличной культуры и спорта, включая воркаут, брейкинг, хип-хоп, BMX и экстремальный самокат. По словам представителей профильного ведомства, зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта вплоть до дня проведения соревнований.

Победители соревнований в Мытищах представят Московскую область на международном гранд-финале во Владивостоке. Для лучших участников поездка на решающий этап будет бесплатной. На подготовку площадок и формирование призового фонда направят более 1 млн рублей.