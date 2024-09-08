В Подмосковье стартовал третий, заключительный день голосования

Во всех двадцати восьми округах Подмосковья открылись тысяча шестьсот восемь избирательных участков. У жителей региона остался последний день для того, чтобы сделать свой гражданский выбор. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной избирательной комиссии.

Отмечается, что по состоянию на восемь часов вечера, 7 сентября, на территории, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила чуть более восемнадцати процентов.

В том числе на избирательных участках явка составила 12,62%, а в дистанционном электронном голосовании приняли 79,31% избирателей от общего числа зарегистрировавшихся.