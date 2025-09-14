В Подмосковье стартовал заключительный день голосования на муниципальных выборах

В воскресенье, 14 сентября, стартовал заключительный день голосования на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных и городских округов Московской области, в 08:00 открылись все 593 избирательных участка. Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

В сообщении уточнили, что на избирательных участках присутствуют наблюдатели, посетить их можно до 20:00 часов.

Напомним, что с 12 по 14 сентября в регионе проходят выборы местных Советов депутатов, они коснутся Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц, Подольска, Электростали, Фрязино, Шатуры и ЗАТО Молодежный (Наро-Фоминск).

