В Подмосковье трое детей отравились хлором после посещения бассейна

О произошедшем в Сергиевом Посаде Московской области проинформировала региональная прокуратура. Отмечается, что трое детей с признаками отравления хлором были экстренно госпитализированы сразу после посещения одного из городских фитнес-центров.

В надзорном ведомстве пояснили, что дети сразу после занятий почувствовали резкое недомогание. Уже в клинике медики поставили предварительный диагноз «токсическое действие паров хлора».

«Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад», - говорится в сообщении.

Предварительные результаты проверки показали неисправность насосно-циркулирующего оборудования, из-за чего в бассейн попала сильная концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, применяемого для очистки воды.