В Подмосковье уникальный 73-летний пауэрлифтер меняет представление о старости

В Звенигороде Мособласти живет 73-летний Лев Шпринц, заслуженный мастер спорта, который на собственном примере переписывает правила старения. Как выяснило издание REGIONS, спортсмен готовится к важному соревнованию всероссийского уровня.

Ветеран пауэрлифтинга, призер чемпионатов СССР и СНГ, сейчас активно готовится к всероссийскому мастерскому турниру «Исток Волги» в Твери 24–25 октября. Его спортивная форма не просто сохранилась — она позволяет устанавливать рекорды: на прошлогоднем Кубке мира Шпринц установил новый рекорд России в своей возрастной категории (70–74 года), последовательно поднимая штангу весом 177,5 кг, 182,5 кг и 185 кг.

Свой уникальный опыт спортсмен направляет на помощь другим. В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» Лев Давидович провел тренировки для группы из более чем 20 женщин-пенсионерок в возрасте от 61 до 84 лет. По словам тренера, его подопечные вскоре отметили не только улучшение самочувствия, но и прилив бодрости, а их дни наполнились позитивом.

По словам самого мужчины, результат в этом виде спорта приходит обязательно. Он отметил, что пауэрлифтинг является универсальным и доступным направлением, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

