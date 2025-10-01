Рекордный сеанс в Одинцово: курсанты заставили поволноваться чемпиона мира по шахматам

В подмосковном Одинцово, на сцене центра «Авангард» в парке «Патриот», разыгралась шахматная битва, которая едва не закончилась громкой сенсацией. Гроссмейстер Сергей Карякин, чемпион мира и сенатор, провел сеанс одновременной игры на десяти досках против начинающих курсантов. Об этом сообщает издание REGIONS.

Мероприятие прошло при полном аншлаге — за ходом поединка наблюдали свыше тысячи зрителей. Здесь опытный шахматист столкнулся с неожиданно упорным сопротивлением. Курсанты оказались достойными противниками и заставили чемпиона попотеть.

Сам Карякин назвал этот сеанс одним из своих рекордов, поскольку молодые соперники продержались против него более 40 минут. Воспитанник центра «Авангард» Аким Богатырев поделился впечатлениями.

«Очень весело. К третьей игре я уже не готовился, просто верил в себя», — заявил молодой курсант.

Напряжение достигло пика в двух партиях, где гроссмейстер оказался на грани поражения, но в итоге смог одержать победу во всех десяти поединках. Сам Карякин признался, что получил огромное удовольствие от игры, а также благодарной и живой публики, которая аплодировала и поддерживала всех участников.

