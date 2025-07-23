В Подмосковье устанавливает подробности гибели подростка на питбайке под колесами «Газели»

В результате столкновения с автомобилем «Газель» в подмосковном Раменском трагически погиб 16-летний юноша, управлявший питбайком. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 22 июля в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

В сообщении говорится, что 16-летний юноша, находясь за рулём питбайка, при выезде с второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «Газель». В результате полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой помощи.

«Примерно в 20:10 мск на 37-м километре автодороги "Москва — Касимов" произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В полиции добавили, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что ДТП с одним погибшим произошло ночью в Шоссейном проезде в Москве.