В Подмосковье в Единый день приема участников СВО и их семей оперативно решили 75% обращений

В Подмосковье на площадках общественных приемных «Единой России» провели 54 приема участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки, в общей сложности за помощью обратились 137 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В Единый день приема удалось оперативно решить 75% обращений, остальные – требуют дополнительной проработки и были взяты на особый контроль. Среди запросов – темы получения льгот на оплату ЖКХ, предоставления путевок в лагеря детям участников СВО, льгот на дополнительное образование и не только.

Так, например, депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной Алла Полякова в Красногорске рассмотрела обращения по вопросам получения выплат, субсидирования на оплату абонемента в спортзал для участников СВО, открытия фонда поддержки военнослужащих и так далее.

«Заявителю предложено выбрать центр реабилитации СФР и период прохождения санаторно-курортного лечения. Также за ним будет закреплен специалист, который будет сопровождать его на всех этапах предоставления услуг по медицинской реабилитации», — отметила Полякова.

В Можайске депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова помогла родителям погибшего военного в решении вопроса реабилитации и лечения в «Центре восстановительной терапии им. М.А. Лиходея». Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Александр Кулагин отметил, что 77 мер поддержки — это реальный инструмент, которым уже пользуются семьи.

Отметим, что очередной Единый день приема участников СВО и их семей пройдет 13 марта, его посвятят жилищным и земельным вопросам. Узнать подробнее об этом можно по телефону: 8 (495)106-05-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.