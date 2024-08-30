В Подмосковье вводится ограничение на посещение лесов

В Подмосковье вводятся ограничения на посещение лесов и въезд автомобилей на территорию тринадцати лесничеств. Об этом предупредили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Ограничения действуют с субботы, 31 августа, до понедельника, 9 сентября. Их вводят в связи с установлением в лесах региона четвертого класса пожарной опасности. В этот период также запрещено разводить в лесах костры.

На время действия режима в лесах будут усилены проверки. В рейдах будут участвовать сотрудники лесной охраны, правоохранители и спасатели.

Также контроль будет осуществляться с помощью дронов, авиации, фотоловушек, камер видеонаблюдения.