В Подмосковье выбрали имя леопарду, которого спасли в Клину
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В Подмосковье выбрали имя маленькому леопарду, которого спасли в Клину, передает пресс-служба администрации городского округа. Животное решили назвать «Клин».
«И вот, в процессе очередного размышления, в формате шутки, мы подумали — ну вот для нас уже родной город Клин, мы остаемся тут, мы искренне любим этот город, также сильно мы любим нашего леопардика, сказав в шутке, что леопарда будут звать Клин — второй день это не выходит из головы, и это имя само собой к нему привязалось», - рассказал владелец парка-приюта «Земля Прайда» Виктор Агафонов в соцсетях учреждения.
Леопард попал в приют с травмой челюсти и слабостью жевательных мышц нижней челюсти, причиной которой стал недостаток питательных веществ в неонатальный период. Животное прооперировали, сейчас его челюсть восстанавливается, леопард учится тщательно «пережевывать» пищу с костями.