В Подмосковье выбрали имя леопарду, которого спасли в Клину

«И вот, в процессе очередного размышления, в формате шутки, мы подумали — ну вот для нас уже родной город Клин, мы остаемся тут, мы искренне любим этот город, также сильно мы любим нашего леопардика, сказав в шутке, что леопарда будут звать Клин — второй день это не выходит из головы, и это имя само собой к нему привязалось», - рассказал владелец парка-приюта «Земля Прайда» Виктор Агафонов в соцсетях учреждения.