В Подмосковье задержали дебоширов, устроивших потасовку после требования об оплате проезда

В Подмосковье задержали дебоширов, которые устроили потасовку в автобусе после требования контролера об оплате проезда. Информация о происшествии распространилась в средствах массовой информации.

Инцидент произошел на перегоне станций Подольск — Столбовая, нарушителями занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (Центральное МСУТ) СК РФ. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, их задержали на 48 часов. В ближайшие дни дебоширы выйдут в суд для ареста.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.