В Подмосковье задержали мигрантку за продажу контрафакта

В интернете распространилось видео, где продавщица-мигрантка высказывает мнение о предпочтениях российских покупателей к продуктам с истекшим сроком годности. Ролик появился в телеграм-канале «Русской общины», где был опубликован как часть видеоотчета об одном из их рейдов.

В ходе инспекции, проведенной активистами, в одном из магазинов Красногорска было выявлено нарушение: реализация нелегального алкоголя и табачных изделий.

Более того, в ассортименте магазина присутствовали продовольственные товары, срок годности которых истек. В ответ на предъявленные претензии по поводу испорченной продукции продавщица заявила, что «русские это едят».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина находится в России с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим ей грозит выдворение из страны.

Ранее сообщалось, что в Крыму мигрантам оставили лишь две возможности заработка.