В Подмосковье зарегистрировали еще троих кандидатов в губернаторы

Региональная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать еще троих кандидатов на пост губернатора Московской области. Каждый из них предоставил по 94 подписи в свою поддержку.

Среди зарегистрированных кандидатов — Кирилл Жигарев, выдвинутый Московским областным отделением политической партии «ЛДПР», Александр Наумов, представляющий Московское областное отделение политической партии «КПРФ», и Анатолий Никитин, который выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Московской области.

Следующим важным этапом станет начало избирательной кампании. Об этом напомнил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«Люди конструктивные, будем ждать старта их избирательной кампании в Московской области. Кандидаты являются представителями политических партий, которые работают и в региональном парламенте, и парламенте федеральном», — добавил зампред ОПМО.

Петр Ульянов также отметил, что региональная Общественная палата представит своих наблюдателей для работы на выборах, которые пройдут в Московской области. Работа в этом направлении уже идет.

«Мы уже обучили тренеров, которые будут готовить непосредственно тех людей, которые заявят о себе в качестве наблюдателей от Общественной палаты Московской области», — сказал Ульянов.

Напомним, недавно Мособлизбирком уже зарегистрировал кандидатом на должность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, он собрал 94 подписи в 55 муниципалитетах региона. Все зарегистрированные кандидаты получают соответствующие удостоверения.