В Подмосковья в пятый раз проходит молодежный форум «Территория смыслов»

Участники Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» живут настоящим и создают будущее, сообщает РИАМО со ссылкой на слова заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.

«Сюда приехали со всей страны те ребята, которые опираясь на прошлое, живя настоящим, создают будущее. Организаторы счастливы, что когда-то здесь (на Сенеже - ред) поселился форум «Территория смыслов», - сказал Бетин.

Напоминаем, что Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Бетин напомнил, что все мероприятие ранее начиналось с совсем простых условий. Молодые ребята начинали когда-то с палаточного лагеря, потом это был контейнерный городок. Сегодня ребята заехали в полноценные номера, в которых созданы все условия для них.

По словам Бетина, «Территория смыслов» сможет задать сильный импульс для всей страны, а также открыть новые возможности и подарить масштабные проекты.

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