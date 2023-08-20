В подмосковной Электростали из-за тропического ливня рухнула крыша склада Wildberries

Как сообщают очевидцы в соцсетях, всего к настоящему времени подтоплены около 500 квадратных метров склада Wildberries. Также под воду ушла парковка рядом с ним.

В сети публикуются кадры эпичного затопления склада товаров. Судя по ним, работники не так уж и расстроены, слышится смех, они бегают по воде как дети. На улице машины превратились то ли в индейские каноэ, то ли в каяки.

Представители WB уже выступили с заявлением, проинформировав, что весь полученный продавцами от водной стихии ущерб будет возмещен. Там добавили, что восстановительные работы секции уже начались, весь товар из затопленного склада в Электростали перевозят в другие зоны доставки.