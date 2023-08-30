В подмосковной Электростали педагоги наметили планы на новый учебный год

За последние несколько лет учебные заведения округа добились заметных успехов. Так, по итогам прошлого учебного года 15 из 18 школ находятся в «зеленой зоне» областного рейтинга. Шесть учебных заведений вошли в сотню лучших в регионе. Уже пять лет электростальцы не попадают в «красную зону». На это обратили внимание в выступлениях глава города Инна Волкова и депутат Мособлдумы Владимир Пекарев. Они также вручили грамоты, Благодарственные письма от имени губернатора Московской области и муниципальные награды работникам, которые внесли значительный вклад в сферу образования города и области.