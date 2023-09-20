В подмосковной Электростали продолжается газификация по социальной программе

Специалисты подключили к голубому топливу оборудование в очередном доме и провели соответствующий инструктаж с хозяевами. Всего в ближайшее время газ будет запущен в 21 жилой дом. Длина ветки, построенной в рамках федеральной программы «Социальная газификация», составляет один километр. В Электростали проект успешно развивается уже более двух лет.

Деревня Есино, напомним, вошла в состав городского округа Электросталь в 2018 году.