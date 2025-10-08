В подмосковной исправительной колонии прошла ежегодная диспансеризация осужденных женщин

В подмосковной исправительной колонии № 1 (поселок Новое Гришино) прошла ежегодная диспансеризация осужденных женщин, ее провели при взаимодействии ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России и ГБУЗ Московской области «Дмитровская больница». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Мероприятие состоялось в филиале медицинской части № 1, расположенном на территории исправительного учреждения. Прием для 230 женщин провели терапевт, кардиолог, невролог, хирург и акушер-гинеколог. Пациентам также были доступны электрокардиограммы, флюорографии, клинические и биохимические анализы крови.

«В этом году осужденные женщины смогли пройти обследование в передвижном кабинете цифровой маммографии. Стоит отметить, что осень – это традиционное время вакцинации от гриппа, поэтому после заполнения добровольного согласия на прививку осужденные женщины, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, получили допуск к процедуре», — отметила начальник ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт.

