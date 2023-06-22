В подмосковной Ивантеевке дети проявили большой интерес к блогерству

Квест под название «Блогер» состоялся в Центре культуры и искусств имени Кекушева в Ивантеевке (Городской округ Пушкинский ).

Научить ребенка внимательнее относится к своим успехам, ценить их и правильно их подавать — такую задачу ставили перед собой организаторы мероприятия. Ребята узнали, как создать обратную связь, выработать конструктивные предложения, оценить различные мнения.

Встреча прошла в занимательной игровой форме. Каждый участник с большим интересом участвовал в челленджах, делился своими мыслями и планами, объяснял, почему он хотел бы вести на своем канале ту или иную тему.