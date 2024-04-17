В подмосковной Кашире откроется выставка к 130-летию со дня рождения Бориса Щукина

18 апреля жителей и гостей округа приглашают посетить тематическую выставку «Все начиналось в Кашире», которая пройдет в Каширском краеведческом музее.

Экспозиция приурочена к 130-летию уроженца Москвы и жителя Каширы, народного артиста СССР Бориса Васильевича Щукина.

Борис Щукин родился 17 апреля 1894 года. В Кашире он провел детские и юношеские годы. Именно этот город выбрали для проживания родители Щукина, куда перебрались из Москвы вскоре после его рождения. Каширская земля вдохновляла актера, который добился всенародной любви.

На выставке представят экспонаты, которые связаны с жизнью Бориса Васильевича. Они помогут понять, как он смог стать актером Вахтанговского театра и настолько блестяще перевоплотиться в роль, которая принесла ему всемирное признание.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 13:00.