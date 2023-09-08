В подмосковной Кашире при школе открылся детский игровой городок

Ученикам начальных классов каширской школы № 3 по нраву пришелся игровой городок, построенный рядом с учебным корпусом.

Идея создания детской интерактивной зоны возникла после визита губернатора Андрея Воробьева. Вскоре был разработан проект, в котором предусмотрены развлечения на любой вкус. К радости детворы башенки, горки, гамаки, канаты, музыкальные инструменты — городок никогда не пустует.

На официальном открытии новой игровой зоны присутствовали дети, их родители, педагоги, представители власти и общественности.

Глава Каширы Михаил Шувалов отметил, что городок стал отличным дополнением к капитальному ремонту школы.