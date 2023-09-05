В подмосковной Кашире с шоу-программой выступил Игорь Бутман

Зрители заранее прибывали на стадион «Энергетик», чтобы занять места поудобнее и поближе к сцене. И все они остались довольны ярким шоу. Аплодисменты часто переходили в овации. Было хорошо заметно, что музыканты выкладываются по максимуму —их просто не хотелось отпускать. Несомненно, концерт джазовых исполнителей стал для Каширы одним из самых главных событий в 2023 году.

Среди зрителей был и глава округа Михаил Шувалов, который тепло поблагодарил Игоря Бутмана и его музыкантов за яркое эмоциональное выступление.