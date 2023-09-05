В подмосковной Кашире с шоу-программой выступил Игорь Бутман
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
С огромным успехом в Кашире прошел концерт «Джаз на Оке» оркестра Игоря Бутмана.
Зрители заранее прибывали на стадион «Энергетик», чтобы занять места поудобнее и поближе к сцене. И все они остались довольны ярким шоу. Аплодисменты часто переходили в овации. Было хорошо заметно, что музыканты выкладываются по максимуму —их просто не хотелось отпускать. Несомненно, концерт джазовых исполнителей стал для Каширы одним из самых главных событий в 2023 году.
Среди зрителей был и глава округа Михаил Шувалов, который тепло поблагодарил Игоря Бутмана и его музыкантов за яркое эмоциональное выступление.
«При поддержке губернатора Андрея Воробьева культурный пласт Подмосковья развивается во всех направлениях, и в этом несомненная заслуга тех, кто вкладывает душу в избранное дело, - подчеркнул руководитель муниципалитета.