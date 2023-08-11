В подмосковной Кашире строится крупный жилой комплекс

Строительство жилья находится на особом контроле администрации Каширы. Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов в ходе рабочей поездки на объект подробно ознакомился с текущими вопросами, отметил, что подрядчик понимает социальную значимость «Радужного», и работы идут четко по графику. На днях, в частности, завершатся монолитные работы на каркасах 6-го и 7-го корпусов.

Важно, что одновременно с жильем создается необходимая инфраструктура, на что нацеливает губернатор Андрей Воробьев. Так, компания «Главмособлстрой-Техно» сразу предусмотрела обустройство парковочных мест для автомобилей и зоны отдыха для детей и взрослых.

«Наличие нового жилья — ключевой фактор развития городов. Он способствует тому, чтобы жители оставались на своей малой родине», — подчеркивает Михаил Шувалов.