В подмосковной Кашире в августе благоустроят еще четыре «народные тропы»

В подмосковной Кашире на протяжении августа будут оборудованы еще четыре «народные тропы».

В рамках проекта по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком» в городском округе Кашира по шести адресам были оборудованы пешеходные дороги. В августе работы будут продолжены. «Народные тропы» появятся в деревнях Тарасково и Кокино.

В деревне Тарасково тропы соединят улицу Комсомольскую с тремя участками: с подходом к хоккейной площадке, а также с Тарасковской амбулаторией (с нескольких сторон). В деревне Кокино «народную тропу» проложат к школе.

Напомним, инициатором программы «Пешком» в 2021 году выступил губернатор Московской области. Цель проекта — обустроить маршруты во дворах и на общественных территориях так, чтобы они были наиболее удобными для жителей региона. Маршруты проложены к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам.