В подмосковной Коломне после реставрации открыли старинную усадьбу

Этот памятник культуры, построенный в конце 18-го и начале 19-го веков, долгое время находился в запустении. Во время одного из приездов в Коломну на проблемы усадьбы обратил внимание губернатор Андрей Воробьев. Пообщавшись с руководством центра познавательного туризма «Коломенский посад», он распорядился передать здание усадьбы в распоряжение АНО.

«Документы были оформлены, и генеральный директор центра Наталья Никитина вместе с командой взялись за реставрацию», – рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В итоге усадьбу привели в порядок при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Кластер выиграл в конкурсе два гранта и дал возможность сделать городу такой подарок.

Теперь усадьба готова к приему гостей. Здесь хранится много подлинных вещей, переданных потомками Сурановых. Все можно открыть, взять в руки и рассмотреть. Одним из первых посетителей нового туристического объекта стал Александр Гречищев. Он отметил, важность сохранения культурного наследия.

Как добавила директор Центра развития познавательного туризма «Коломенский посад Наталья Никитина, аналогов этому музею нет ни в России, ни в Европе.